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Bugün 11:59 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:01 TSİ )

İşte Kartepe Kupası fikstürü

Eski adı Keltepe, yeni adı ile de Kartepe Kupası’nda fikstür belli oldu.

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Grup maçları 28 Temmuz’da başlayacak ve 13 Ağustos’ta sona erecek. Ardından eleme maçlarına geçilecek. İşte Kartepe Kupası tertip kurulu, gruplar ve fikstür.

TURNUVA TERTİP KOMİTESİ

Adnan Karslı – Acısu Belediyespor Başkanı

Metin Sakın – Arslanbey GB yöneticisi

Osman Demir – Arslanbey Organize Sanayi

Mehmet Gözen – Sarımeşespor

Yalçın Küçük – Köseköy Ateşspor

KARTEPE KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Maşukiyespor

Kartepe Belediyespor

Derbentspor

Arslanbey Organize

Uzuntarla Belediye

B GRUBU

Acısu Belediye

Eşmespor

Nusretiyespor

Avluburun

Uzunçiftlik

C GRUBU

Köseköy Ateş

Suadiyespor

Karatepe

Sarımeşespor

Arslanbey GB

FİKSTÜR

28 Temmuz

18.30: Uzuntarla – Derbent

20.30: Maşukiye – Kartepe Bld.

29 Temmuz

18.30: Acısu – Avluburun

20.30: Eşme - Nusretiye

1 Ağustos

18.30: Köseköy Ateş - Sarımeşe

20.30: Suadiye - Karatepe

2 Ağustos

18.30: Arslanbey Org – Kartepe Bld.

20.30: Maşukiye -Uzuntarla

3 Ağustos

18.30: Uzunçiftlik – Nusretiye

20.30: Acısu – Eşme

4 Ağustos

18.30: Arslanbey Bld. – Karatepe

20.30: Köseköy Ateş - Suadiye

5 Ağustos

18.30: Derbent – Maşukiye

20.30: Arslanbey Org –Uzuntarla

6 Ağustos

18.30: Avluburun - Eşme

20.30: Uzunçiftlik – Acısu

7 Ağustos

18.30: Sarımeşe - Suadiye

20.30: Arslanbey Bld. Köseköy Ateş

8 Ağustos

18.30: Kartepe Bld – Uzuntarla Bld.

20.30: Derbent - Arslanbey Org.

9 Ağustos

18.30: Nusretiye – Acısu

20.30: Avluburun – Uzunçiftlik

10 Ağustos

18.30: Karatepe – Köseköy Ateş

20.30: Sarımeşe – Arslanbey Bld.

11 Ağustos

18.30: Maşukiye – Arslanbey Org.

20.30: Kartepe Bld – Derbent

12 Ağustos

18.30: Eşme – Uzunçiftlik

20.30: Nusretiye – Avluburun

13 Ağustos

18.30: Suadiye – Arslanbey Bld.

20.30: Karatepe - Sarımeşe

Bugün 11:59 TSİ - Spor

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