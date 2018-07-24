Körfez’deki U-12 turnuvasına ilgi çok yoğun

Kocaelispor başta olmak üzere Kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyondaki takım sayısı 22’den 25’e çıktı. Turnuvaya son olarak Kullarspor ve Serdar Gençlerbirliği de eklendi.

KATILACAK KULÜPLER

Kocaelispor

Körfez GB

41 Futbol Kulübü

Derince Birlik

Hisareynspor

Kocaeli Güneş

Yeni Kocaelispor

Kocaeli Yenişehir

Yahyakaptan

İlimtepe FK

İlimtepe GB

Gölcük Şirinköy

1937 Seka

Darıca GB

Gölcükspor

Gölcük Karadeniz

Çayırtepe Gençlik

İzmit Gençlerbirliği

Engin Öztonga Akademi

Trabzon Futbol Okulu

Körfez Atılım

İhsaniyespor

Çayırtepespor

Kullarspor

Serdar GB