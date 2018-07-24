Körfez’deki U-12 turnuvasına ilgi çok yoğun

Kocaelispor başta olmak üzere Kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyondaki takım sayısı 22’den 25’e çıktı. Turnuvaya son olarak Kullarspor ve Serdar Gençlerbirliği de eklendi.
KATILACAK KULÜPLER
Kocaelispor
Körfez GB
41 Futbol Kulübü
Derince Birlik
Hisareynspor
Kocaeli Güneş
Yeni Kocaelispor
Kocaeli Yenişehir
Yahyakaptan
İlimtepe FK
İlimtepe GB
Gölcük Şirinköy
1937 Seka
Darıca GB
Gölcükspor
Gölcük Karadeniz
Çayırtepe Gençlik
İzmit Gençlerbirliği
Engin Öztonga Akademi
Trabzon Futbol Okulu
Körfez Atılım
İhsaniyespor
Çayırtepespor
Kullarspor
Serdar GB
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz