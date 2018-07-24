Karamürselli Bahadır, 1. Lig’e gitti!

PORTEKİZ’E DE GİTMİŞTİ

35 kez genç yaş kategorilerinde de Ay-Yıldızlı formamızı terleten Bahadır 5 Ocak 1997 Karamürsel doğumlu. Fenerbahçe alt yapısında dikkat çeken ve FutbolaKaramürsel İdman Yurdu’nda başlayan Bahadır yedi sezon boyunca Fenerbahçe alt yapısında sol bek olarak forma giydi. U-16, U-17 ve U-18 Milli takımlarında mücadele eden Bahadır, 2016 yılında Portekiz Ligi takımlarından Varzim, Faranse ve Alcanenense takımlarında forma giydi. Portekiz’de 45 resmi maçta çıkan 21 yaşındaki yetenek 2 kez de gol sevinci yaşadı.