Işıl Bozca, doğum öncesi moral buldu

50 kişilik yakın dostlarından oluşan ve Ramada Otel’de gerçekleşen parti de salon Bozca için süslendi. Arkadaşlarının daveti üzerine yemeğe gideceğini düşünen Başkan Bozca, yapılan jest karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

4 HAFTA KALDI

Saat 19.30’da başlayan bebek partisi gece geç saatlere kadar sürdü. Gece müzik, sohbet ve bebeğe gelen hediyelerle devam etti.4 hafta sonra kızını kucağına almak için dua eden Işıl Bozca, Sabri Bozca ile evli ve çiftin 7 yaşında Ilgaz isimli bir oğlu var. Gecede konuşma yapan Bozca "Bu güzel sürprizle çok mutlu oldum. Sevdiklerimi bir arada görmek çok keyifli.Doğum öncesi moral buldum. Herkesin yüreğinize sağlık.