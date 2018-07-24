Açık Su Yüzme Aday Hakem Kursu sona erdi

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar konu başarı ile tamamlanan kurs ile ilgili “Eğitimcilerimiz, Açık Su Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Akgül, Açık Su Merkez Hakem Kurulu üyemiz ve aynı zamanda ilimiz hakemlerinden Sayın Seyfi Kıvılcım’a teşekkür eder, tüm kursiyerleri kutlarım” dedi.