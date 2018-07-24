Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar konu başarı ile tamamlanan kurs ile ilgili “Eğitimcilerimiz, Açık Su Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Akgül, Açık Su Merkez Hakem Kurulu üyemiz ve aynı zamanda ilimiz hakemlerinden Sayın Seyfi Kıvılcım’a teşekkür eder, tüm kursiyerleri kutlarım” dedi.
Bugün 12:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Açık Su Yüzme Aday Hakem Kursu sona erdi
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan Açık Su Yüzme Aday Hakem Kursu sona erdi.
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Bugün 12:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz