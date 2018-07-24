Bisikleti seviyoruz

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi birlikteliğinde 9 yıldır aralıksız sürdürülen bisiklet turuna 98 bisiklet sever katıldı. Bu yılki organizasyon 15 Temmuz şehitlerimiz için gerçekleşti. Müsabık bisikletçilerin yanında halkın da katıldığı bisiklet turu Yahya Kaptan’da - Köseköy arasında gerçekleşti. Güzel bir etkinliğe imza atılırken, bisiklet sporcuları keyifli bir günü geride bıraktı.