Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi birlikteliğinde 9 yıldır aralıksız sürdürülen bisiklet turuna 98 bisiklet sever katıldı. Bu yılki organizasyon 15 Temmuz şehitlerimiz için gerçekleşti. Müsabık bisikletçilerin yanında halkın da katıldığı bisiklet turu Yahya Kaptan’da - Köseköy arasında gerçekleşti. Güzel bir etkinliğe imza atılırken, bisiklet sporcuları keyifli bir günü geride bıraktı.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Bisikleti seviyoruz
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi birlikteliğinde 9 yıldır aralıksız sürdürülen bisiklet turuna 98 bisiklet sever katıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:04 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz