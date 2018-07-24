Yüzme heyecanı 5 Ağustos’ta!

Organizasyon 5 Ağustos Pazar günü sabah saat 8’de Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda gerçekleşecek. Başvurular 2 Ağustos Perşembe günü saat 17’de sona erecek. 10 ayrı yaş kategorisinde derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdim edilecek.
PROGRAM
08.00- Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili Toplanma
08.30 - 09:15: 3000 m yaş gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
09.45 - 3000 m yaş gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
10.00 - 10:30: 1500 m yaş gruplarının (Bayan-Erkek) Numaralandırılması
11.00- 1500 m yaş gruplarının (Bayan-Erkek) Startı
12.30 - 13:00: Ödül Töreni ve Seremoni
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz