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Yüzme heyecanı 5 Ağustos’ta!

13. Gölcük Değirmendere Ulusal Açık Su Türkiye Yüzme Şampiyonası Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi tarafından birlikte organize edilecek.