"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"

Şube binasında basın açıklaması yapan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker,” Röntgen teknisyeni ve sendika üyemiz Ahmet Atalay, 06/03/2011 tarihinden itibaren İzmit Seka Devlet Hastanesinde 657 sayılı DMK’na tabi olarak Röntgen Teknisyeni kadrosunda görev yapmaktadır. Sendika Üyemiz Ahmet Atalay, İzmit Seka Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesinde söz konusu Sağlık Bakanlığı genelgesinde belirtilen hususlar nazara alınmadan ve sağlıksız çalışma koşulları ve çalışan güvenliği konusunda gerekli özen gösterilmemesi nedeniyle troid kanserine yakalanmış maddi ve manevi zarar görmüştür.

RAPOR İLE TESPİT EDİLDİ

Çeker,” Bu sıkıntıları çekmesine neden olan, kurum yetkilileri hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmuştur. Şikayete binaen oluşturulan bilir kişi raporundaki tespitlerde; Kamu görevlisi olan şüphelilerce, hastanenin radyoloji ünitesinde tıbbi X ışını odalarının tasarımı ve zırhlanma yetersizliğinin giderilmesi, havalandırma sisteminin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması, radyoloji teknisyenlerine koruyucu giysi ve teçhizat sağlanması, haftalık çalışma saatleri ve izin sürelerinin düzenlenmesi yönündeki yasal mevzuatlara riayet etmeyip hukuka ve yasalara aykırı işlemleri yapmak suretiyle çalışanları mağdur ettikleri bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir” dedi

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ

Çeker,” Ne gariptir ki İzmit Kaymakamlığı üyemizin bu hastalığa yakalanmasında kurum idarecilerinin sorumlulukları yok diyerek soruşturmaya izni vermemiştir. Ortada bir kanser vakası varken ve bu kansere neden olan sebepler gayet açık iken nasıl böyle bir karar verildi anlamak mümkün değildir. Sağlık çalışanı ve sendika üyemizin sağlığını kaybetmesi nedeniyle mağduriyetine sebebiyet verilmesine rağmen Kaymakamlığın bağımsız yargının rolünü üstlenmek suretiyle ilgililerin hukuk önünde hesap vermelerinin önünü tıkayarak bilerek veya bilmeyerek hastane idarecilerinin usulsüzlüklerinin üzerini örtülmeye çalışmıştır” ifadelerini kullandı

NEDEN KORKULUYOR?

Çeker,” Kurum sorumlularının yaptıkları işin hesabını hukuk önünde vermesinden, gerekirse yargılanmalarından niçin bu kadar korkuluyor. Bu nedenle Kaymakamlığın kararını yargıya taşıdık. Yaptığımız itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İzmit Kaymakamlığı'nın bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekerek yetkili merci yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Umut ediyoruz ki Kocaeli Valiliği önemli ve hassas olan bir konu hakkında karar vermede mahir olanlar gibi bir tutum sergilemezler. Kamu vicdanının rahatlaması ve gerçeklerin ortaya çıkması adına konuyu hukuka havale ederek, Sağlık Bakanlığı Röntgen teknisyenlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen hükümleri yok hükmünde sayan hastane yöneticilerinin yargılamalarına izin verirler. İhmal ve kusurları bulunanlar bağımsız yargı önünde hesap verirler.