Yeşil Giresun “Kumda” oynadı ve şampiyon oldu!

Yeşil Giresun ve Kul Mimarlık arasındaki final maçında nefesler kesildi. Maçı 3-2’lik skorla kazanan taraf Yeşil Giresun şampiyon oldu.Küçüklerde Hisareynsporile Gölcük Karadenizspor arasındaki finalin galibiHisareynspor oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü de Gölcükspor elde etti.
YOĞUN KATILIM
Değirmendere’deki turnuva bu yıl da hayli çekişmeli geçti.Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısındaki tesiste düzenlenen organizasyona 32 takım ve 224 sporcu katıldı. Toplam 32 maçın eleme usulüne göre karşılaşırken, Küçükler Kategorisinde de 12 takımdan 144 sporcu mücadele etti. Final maçı sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
DEĞİRMENCİ TEBRİK ETTİ
Final maçlarının öncesinde 3 senedir uygulamaya geçirilen hediye çekilişi Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci tarafından gerçekleştirildi. Değirmenci “Bu turnuvaya iştirak eden bütün sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Her şey onların sağlığı ve mutluluğu için. Spor dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bir nişanı aslında. Burada amatörce mücadele ettikleri için bir kez daha hepsini gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz