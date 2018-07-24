Gölcük’te rahvan heyecanı yaşanacak!

Gölcük Belediyesi, geleneksel spor dallarından rahvana ve atçılığa büyük önem vererek bu sporun 7`den 70’e herkes tarafından yapılabilmesi için önemli adımlar attı. Her yıl geleneksel olarak 3 defa yapılan Rahvan At Yarışlarının yanı sıra Gölcük’te bir de bu spor için koşu pisti ve tesisler kuruldu.

15. ALTIN KEMERLİ KOŞU

Türkiye’nin en uzun ve sağlıklı koşu pistine sahip olan Gölcük ilçesinde ata binmeyi sevenler her zaman bu tesislere giderek rahvan ata binmenin keyfini yaşıyor. 5 Ağustos Pazar günü Geleneksel Altın Kemerli Rahvan At Yarışları`nın 15.’si de yapılacak. Ülkenin dört bir yanından gelen rahvan atlar bu yarışta kıyasıya yarışacak.

GÖLCÜK ATA SPORLARINI SEVİYOR

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük olarak geleneksel sporlarımızı seviyor, sporlarımıza sahip çıkıyoruz. Bunları gelecek kuşaklara da aktarmak da istiyoruz. Bu amaçla, bölgemizde önemli bir yer tutan rahvan atçılığın gelişmesi, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın, çocuklarımızın bu spordan istifade edebilmesi için Türkiye’mizin en güzel rahvan koşu pistini ve tesisini yaptık” dedi ve tüm halkı 5 Ağustos’taki etkinliğe davet etti.