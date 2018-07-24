Balkanlarda Brisaspor esti!

Milli takımımız adına yarışan Brisaspor ekibinden Samet Bulut, yıldız erkekler kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.
10 DERECENİN 4’ÜNÜ ELDE ETTİ
Romanya’nın Campulung şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Milli Takımı’nın Yıldız Erkekler, Yıldız Bayanlar, Genç Bayanlar, Genç Erkekler, Büyük Bayanlar, U23 Erkekler kategorilerinde yarıştığı şampiyonada Ay Yıldızlıların kazandığı 10 derecenin dördü Brisasporlu bisikletçilerden geldi.
ROMANYA’DAKİ DERECELER
Samet Bulut - Yıldız Erkekler - Balkan Şampiyonu
Furkan Akçam Yıldız Erkekler - Balkan İkincisi
Cansu Çelebi Elit Bayanlar - Balkan Dördüncüsü
Ayşe Çakır Elit Bayanlar - Balkan Altıncısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz