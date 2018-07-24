Kocaeli'de sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Özellikle İzmit ve Kartepe ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi. Kartepe'de yol kenarında bulunan ağaçlar yola devrilerek yolu kapattı. Şimşekler bir an durmazken, gök gürültüsü sesi her yerde yankılandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kocaeli itfaiyesi ve İSU ekipleri şiddetli yağmura karşı tüm önlemleri aldı.
Bugün 12:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:35 TSİ )
Yağmur ağaçları devirdi!
Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi.
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Bugün 12:24 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz