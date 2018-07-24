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Yağmur ağaçları devirdi!

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar yola devrildi.

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Kocaeli'de sabah saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Özellikle İzmit ve Kartepe ilçeleri yağıştan olumsuz etkilendi. Kartepe'de yol kenarında bulunan ağaçlar yola devrilerek yolu kapattı. Şimşekler bir an durmazken, gök gürültüsü sesi her yerde yankılandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Kocaeli itfaiyesi ve İSU ekipleri şiddetli yağmura karşı tüm önlemleri aldı.

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