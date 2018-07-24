Galip Gündoğdu: Ben işime bakıyorum

Haftanın ilk antrenmanı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gündoğdu son durumlarını şu şekilde değerlendirdi: 1 hafta çalıştık ve yaklaşık iki gün izin kullandık. 1 haftalık hazırlık dönemimizde şunu gördük ki, futbolcularımız fiziksel ve zihinsel olarak beklediğimizin de üzerinde. Alt yapıdan gelenler de dahilherkes yüzde 20-30 civarında hazır gelmiş, kimse yatmamış, aktif dinlenmiş.

HER ŞEY ŞU AN DÖRT DÖRTLÜK

Çalışmalar istediğimiz gibi gidiyor. Moralimiz de gayet iyi. Vin-San’da güzel bir zeminimiz var. Bu zemini biz de yetkililerimiz de korumaya çalışacağız. Ancak şu var. Antrenman esnasında çimin sulanması lazım. Kuru çimde top akmaya bilir, futbolcunun ayağı takılabilir ve sakatlık olabilir. Bunun için söz de aldık. Sahamız da 1-2 güne çizilecek ve antrenmanlarımız daha keyifli geçecek. Bize çok güzel bir antrenman sahası hazırladıkları için yetkililere teşekkür ederiz. Her şey şu an dört dörtlük.

PENDİK MAÇINDA 22 FUTBOLCU OYNAYACAK

Ayın 30’unda Pendik’te Pendikspor ile hazırlık maçı yapacağız ve bütün futbolcularımızı bu maçta değerlendirmek istiyoruz. Belki 2-3 futbolcu dışarıda kalabilir. 3 Ağustos’taki kampa kadar başka hazırlık maçı düşünmüyoruz. Teknik ve taktik çalışmalarımız ile hazırlık maçlarımızı 15 günlük kampımızda yapıp sorunsuz bir şekilde İzmit’e dönmek istiyoruz.

GENÇLERİ TAKİPTEYİM

Açık konuşmak gerekirse gençlerimizin içerisinde ayrılacak olanlar var. Gönül ister ki hepsi 3. Lig’de oynasın. Yetenek olarak varlar ama fiziksel olarak yeterli değiller. Bu liglerde fizik kondisyon çok önemlidir. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. 1-2 genç futbolcumuz sadece kamp değil, profesyonel kadromuzun içinde de olacak. 30’undan sonra son kararımızı vereceğiz.

EĞER AÇILIRSA

Yönetimimiz transferin açılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm mesaisini bunun için harcadıklarını bildiğim için ben de bir şey sormuyorum. Öyle olursa antrenmanlarıma odaklanamam. Ben transfer açılmayacakmış gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Transfer açılırsa Kocaelispor camiası için “Hayırlı olsun” diyeceğiz ve fazla futbolcu doldurmadan, doğru transferlerle bu takımı şampiyonluk yarışına sokacağız.