Kocaelispor, komando eğitimlerine başladı

Pazar sabah yaptığı çalışmanın ardından izin olan ve önceki akşam çalışmalara kaldığı yerden devam eden Yeşil Siyahlıların antrenmanı Vinsan’daydı. Adeta komando eğitimi şeklinde geçen antrenman öncesi minder üzerinde esneme ve denge hareketleri yapan futbolcular serbest ısınma koşusu ile antrenmanı açtı.

ÇİFTER ÇİFTER ÇALIŞILACAK

Ardından takımlar 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yaparken kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Yarım sahada kontrol-pas şeklinde yapılan maçın ilerleyen bölümlerinde en fazla 4 pas yapılmasına izin verildi. Son olarak kalecilerin de katıldığı çift kale maç ile antrenman sona erdi. 30 Temmuz’da Pendikspor ile İstanbul’da yeni sezonun ilk hazırlık maçını yapacak olan ve dün sabah bir spor merkezinde ağırlık çalışan Kocaelispor günde yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.