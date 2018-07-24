Kaleci antrenörü Şenol Odabaş denetiminde çalışan Yeşil Siyahlı file bekçilerinin antrenmanlarda adeta pestili çıkıyor. Can Emre Yücel, genç kaleciler Volkan Mert Korkmaz, Mertcan Badur ve Doğukan Kaya’ya hem abilik yapıyor hem de tecrübelerini kalecilere aktarıyor. Odabaş ise kalecilerinin çalışmalarından oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
Bizim kaleciler uçuyor!
Kocaelispor’un kalecileri yeni sezona oldukça sıkı hazırlanıyor.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz