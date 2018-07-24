Bizim kaleciler uçuyor!

Kaleci antrenörü Şenol Odabaş denetiminde çalışan Yeşil Siyahlı file bekçilerinin antrenmanlarda adeta pestili çıkıyor. Can Emre Yücel, genç kaleciler Volkan Mert Korkmaz, Mertcan Badur ve Doğukan Kaya’ya hem abilik yapıyor hem de tecrübelerini kalecilere aktarıyor. Odabaş ise kalecilerinin çalışmalarından oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.