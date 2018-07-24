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Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:34 TSİ )

Bizim kaleciler uçuyor!

Kocaelispor’un kalecileri yeni sezona oldukça sıkı hazırlanıyor.

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Kaleci antrenörü Şenol Odabaş denetiminde çalışan Yeşil Siyahlı file bekçilerinin antrenmanlarda adeta pestili çıkıyor. Can Emre Yücel, genç kaleciler Volkan Mert Korkmaz, Mertcan Badur ve Doğukan Kaya’ya hem abilik yapıyor hem de tecrübelerini kalecilere aktarıyor. Odabaş ise kalecilerinin çalışmalarından oldukça memnun olduğunu ifade ediyor.

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Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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