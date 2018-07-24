Kaptan Hamza: Gerçek olan şu ki…

YILDA 10 GÜN DİNLENEBİLİRSİNİZ

Kaptan Hamza şu an ki kadro derinliğinin lig için yeterli olmadığını ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Klasik sezon başı antrenmanları. Yorucu geçiyor. Burada ağlayacağız ki, saha içinde yüzümüz gülecek. Arkadaşlık ortamını söylemeye gerek yok. Uzun süredir beraber oynayan bir takımız. Çok şükür bir sakatlık da yok. Herkes iyi çalışıyor. Artık günümüz futbolunda sezon bittikten sonra 10 gün dinlenebilirsin. Gördünüz siz de ikinci gün topla çalışmalara başladık.

İYİ ÇALIŞIYORUZ, AMA?

Genç arkadaşlarımız da geçen yıl olduğu gibi aramıza katıldı. Onların da uyum sağlaması ile birlikte de çalışmalarımız daha verimli geçecek. Üzerimize çok vazife olmasa da takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim. Yönetimimiz transfer yasağı ile ilgili hummalı bir çalışma içerisinde. Kemik bir kadromuz var ama buraya yeni yüzlerin gelmesi lazım. Tamam, iyi çalışıyoruz ama şu anki durumun çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz.

VİNSAN VELİNİMET

Bu yıl şöyle bir artımız var. Bir futbol takımı için tesis ortamı çok çok önemli. Bu konuda 4 yıldır sorun yaşıyoruz. Neler çektiğimizi siz de iyi biliyorsunuz. Çamurda, balçıkta antrenman yaptık. Tesis konusu maddi konulardan bile daha önemli. Şu anki Vinsan’ın durumu ve adresimizin belli olması bizim için veli nimet.

BU BİR EKİP İŞİ

Futbol hayatımın hiçbir döneminde bencil ve gole dayalı bir futbolcu olmadım. Takıma farklı katkılar sağlamaya çalışıyorum. Hamza’nın, Rıza’nın, Mert’in, Mesut’un, Ali Keten’in ve diğer arkadaşlarımızın performansının yukarıya çıkması için herkesin mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü bu ekip işi.

ELİMİZİN GÜÇLENMESİ LAZIM

Geçen sezon aramıza bir Sinan’ın katılması bile fark yarattı. İkinci Sinan, ikinci Mert, ikinci Başak’ın katılması hem takımın direncini arttırır hem de rotasyon anlamında elimizi güçlendirir. Herkesin eksisi ve artısı bir birine yansıyor çünkü. Ben de coşku, istek ve çalışma anlamında her yıl elimden geleni yapıyorum. Genç arkadaşlarıma örnek olabiliyorsam ne mutlu bana.