Çakar: En büyük destekçimiz yine basınımız

Basınımız; haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Çakar," Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet ediyor. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk;“Basın, milletin müşterek sesidir” ifadesiyle basınımızın bu önemli misyonunu en güzel şekilde belirtmişlerdir. Hiç kuşku yok ki hürriyet ve demokrasi mücadelesi veren aziz milletimizin bu yolda aldığı mesafenin en büyük destekçisi yine basınımız olmuştur. . İlimizin refah ve kalkınmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın, fedakarlık ve gayretle yerine getirdikleri bu zor görevi başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine gönülden inanıyorum. Halkımızın haber alma hakkını hayata geçirme gayretiyle zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızı ve basın kuruluşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" tebrik ediyor, çalışmalarında başarı dileğiyle sevgi ve saygılar sunuyorum.