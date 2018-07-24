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Otomotivin kalbi yine Kocaeli

Sanayinin kalbi Kocaeli, 2018 yılı verilerine göre otomotiv üretiminde yine öne çıktı. Kocaeli’de yılın ilk altı aylık döneminde üretilen toplam araç sayısı 328 bin 344’ü buldu. İlimizde saatte 76 araç üretimi yapıldı.

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Otomotiv devleri Ford Otosan, Hyundai Assan ve Honda gibi devleri bünyesinde barındıran, Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli’de 2018 yılının ilk altı aylık döneminde üretilen araç sayısı 300 bini geçti. En fazla üretim yapan ilk 5 şirket arasında ise ilimizden iki marka bulunuyor. İlimizdeki markaların toplam üretim rakamı 328 bin 344 oldu. 

3 MARKA ÖNE ÇIKTI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden edinilen bilgilere göre marka sıralamasında ise Ford Otosan üretim sayısında ilk sırada yer aldı. Markanın ilk altı aylık dönemdeki toplam üretimi 198 bin 600 olarak açıklandı. Hyundai Assan’ın aynı dönemdeki üretim rakamı 107 bin 377 olarak gerçekleşti. Honda’nın üretim sayısı ise geçen ocak-haziran döneminde 22 bin 367 olarak notlara geçti.

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ

Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta ise, üretim tesisleri Bursa’da bulunan OYAK Renault ikinci, Tofaş ise üçüncü oldu. Hyundai Assan ise dördüncü sırada yer alan ve fabrikası Sakarya’da bulunan Toyota’nın ardından 98 bin 346 araç ile Hyundai Assan beşinci sırada yer aldı. Ayrıca Türk otomotiv sektörünün ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplam 869 bin 162 adet olan üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'lük düşüşle 843 bin 193 adede geriledi.

SAATTE 76 ARAÇ ÜRETİLDİ

Firma bazında bakıldığında, 198 bin 600 adet araç üreten Ford Otosan, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 23,55) tek başına sağlayarak yılın ilk yarısını lider kapattı. Kocaelili firmaların ayda bin 824, saatte ise 76 araç üretimi ortalamasına kavuştuğu belirtildi. Bursa’nın saatteki üretim sayısı ise 85 olarak açıklandı.

İHRACATTA SIRALAMA AYNI

Türk otomotiv endüstrisinin, ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplamda 714 bin 283 adet olan ihracatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 3,7'lik azalışla 688 bin 81 adet oldu. Yılın ilk yarısında 165 bin 131 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 24'üne imza atarak birinci sırada yer aldı. Hyundai Assan’ın ihracattaki payı ise yüzde 14.29 oldu.

EN FAZLA ÜRETİM YAPAN İLK 5 FİRMA

FİRMA                    OCAK-HAZİRAN    PAY(%)

Ford Otosan             198.600                      23,55

OYAK Renault          189.006                      22,41

Tofaş                         175.138                      20,77

Toyota                       129.644                      15,37

Hyundai Assan         107.377                      12,73

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 5 FİRMA

FİRMA                      OCAK-HAZİRAN    PAY(%)

Ford Otosan               165.131                      24,00

OYAK Renault            147.119                       21,38

Tofaş                           140.291                      20,39

Toyota                         117.469                       17,07

Hyundai Assan            98.346                        14,29

Bugün 12:43 TSİ - Ekonomi

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