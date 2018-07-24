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Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor!

Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, Kullar’da cadde üzerinde ölümlü kaza olmadan önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

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Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, Tepecik Mahalle Muhtarı Ahmet Özen, Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, Yakacık Mahalle Muhtarı Mustafa Çoban bir araya gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve yetkililerden yardım istedi. Dönerkaya, Alsancak ve Kullar Caddesi’nde çok ciddi kazaların olduğunu söyleyen Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarları "Sürücüler D-100’de gider gibi hız yapıyorlar. Caddelerimize sürücülerin hızlarını azaltması için kasis konulmasını istiyoruz" dedi.

“CAN KAYBINA MAL OLABİLİR”

Ortak açıklamada bulunan muhtarlar, "Dönerkaya, Alsancak ve Kullar Caddesi’nde çok sık kaza meydana geliyor. Bugün aşırı hız nedeniyle yine aynı manzarayı bir kez daha yaşadık. Çok şükür ölen yok fakat 2 ağır yaralı var. Allah şifalar versin. Kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda bir yayanın olmaması veya karşıdan karşıya birinin geçmemesi içimizi rahatlattı" dedi. Caddeye yetkililer tarafından bir önlem alınması gerektiğini bildiren Özkar, "Bu caddeye bir kasis veya trafik ışığı konulmalı, aksi takdirde bu tip kazalar bir can kaybına mal olabilir" ifadesinde bulundu.

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