Dersim sevdalıları festivale gidiyor

Kocaeli Dersimliler (Tuncelililer) Derneği, yarın (Çarşamba) 18.Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne katılmak için Tunceli’ye gidiyor… Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, kendi imkanlarıyla bulduğu bir otobüsle, Dersim sevdalılarını festivale götürüyor… Dernek Başkanı Çelik, gazetemizi ziyaret ederek Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Akbulut’u festivale davet etti. 18.Munzur Kültür ve Doğa festivalinin bu yıl ki teması, “ Özgürlüğün ve mücadelenin kadim topraklarında Munzur’un coşkusu ile buluşuyoruz.”… Çelik ve dernek üyeleri pazartesi günü İzmit’e dönecek.