Kocaeli Dersimliler (Tuncelililer) Derneği, yarın (Çarşamba) 18.Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne katılmak için Tunceli’ye gidiyor… Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, kendi imkanlarıyla bulduğu bir otobüsle, Dersim sevdalılarını festivale götürüyor… Dernek Başkanı Çelik, gazetemizi ziyaret ederek Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Akbulut’u festivale davet etti. 18.Munzur Kültür ve Doğa festivalinin bu yıl ki teması, “ Özgürlüğün ve mücadelenin kadim topraklarında Munzur’un coşkusu ile buluşuyoruz.”… Çelik ve dernek üyeleri pazartesi günü İzmit’e dönecek.
Bugün 13:01 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
Dersim sevdalıları festivale gidiyor
Kocaeli Dersimliler (Tuncelililer) Derneği, yarın (Çarşamba) 18.Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne katılmak için Tunceli’ye gidiyor…
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:01 TSİ - Kültür-Sanat
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz