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Hürriyet, Tavşancıl sahilini meclise taşıdı

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet kömür karasına bürünen Tavşancıl sahilini meclise taşıdı.

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Kömür karasına bulanan Tavşancıl sahilini meclise taşıyan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kirliliğe neden olan Gebze Kömürcüler OSB’ye verilen para cezasının yetersiz olduğunu savundu.

YILLARDIR YAŞANAN AYNI KİRLİLİK

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası ilçesinde Marmara Denizine dökülen Çatalçeşme Deresi’ndeki ve Tavşancıl sahilindeki kirliliği meclise taşıdı. Dilovası ilçesinin Türkiye’nin kanser ovası olduğunu dile getiren Milletvekili Hürriyet, “Dilovası’nda insanlar sadece soludukları havadan değil girdikleri denizden de zehirleniyorlar ne yazık ki. İlçede Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Tavşancıl plajına dökülen Çatalçeşme Deresi yıllardır simsiyah akıyor. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken bölgede yaşayan insanlar gidecek başka yerlerinin olmaması nedeniyle burada denize girmek zorunda kalıyor” dedi.

58 BİN LİRA KOMİK PARA CEZASI

Açıklamasına devam Milletvekili Hürriyet, “Üç sene önce bölgeye gerçekleştirdiğim ziyarette, Tavşancıl sahilinde Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesinin kirliliğe neden olduğunu öğrenmiştik. Gerekli çalışmaların yapılması için yetkilileri uyardık ancak görüyoruz ki yıllardır değişen hiçbir şey yok. Dilovası'nda insanlar soludukları havadan kanser oluyor, anne sütünde bulunmaması gereken kimyasallara rastlanıyor, şimdi de insanlar girdikleri denizde ne yazık ki kömür tozları içinde yüzmek zorunda kalıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum: Sorumluların tespit edilerek sadece 58 bin lira gibi komik para cezası yerine daha önleyici yaptırımlar uygulanması kesinlikle şarttır” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:09 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - Çok şükür!Sayın valinin de haberi okumadı dileğiyle yalnız ayaklarını Başiskelenin turkuaz renkli sulara sahip derelerine sokarken!

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 14:55

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