41 Burda AVM Genel Müdürü Atilla Akay 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle gazetecileri Kosova Köftecisi’nde kahvaltıda ağırladı. Programa Akay’ın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve kentimizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 41 Burda AVM Genel Müdürü Atilla Akay programda yaptığı konuşmada, “Gazetecilerle Basın Bayramı’nda beraber olalım istedik. Farklı etkinliklerle de bir araya geleceğiz. Burada olmak gerçekten mutluluk verici. Daha güzel günlerde, daha iyi basın bayramlarında bir arada oluruz. Katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 13:16 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:17 TSİ )
41 Burda basınla bir araya geldi
24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle 41 Burda AVM tarafından gazetecilere kahvaltı verildi.
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Bugün 13:16 TSİ - Ekonomi
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz