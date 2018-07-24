41 Burda basınla bir araya geldi

41 Burda AVM Genel Müdürü Atilla Akay 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle gazetecileri Kosova Köftecisi’nde kahvaltıda ağırladı. Programa Akay’ın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol ve kentimizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 41 Burda AVM Genel Müdürü Atilla Akay programda yaptığı konuşmada, “Gazetecilerle Basın Bayramı’nda beraber olalım istedik. Farklı etkinliklerle de bir araya geleceğiz. Burada olmak gerçekten mutluluk verici. Daha güzel günlerde, daha iyi basın bayramlarında bir arada oluruz. Katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz” dedi.