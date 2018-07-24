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Bugün 14:11 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:22 TSİ )

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasından sonra, dolar 4.91 liraya kadar tırmandı; euro 5.77 liraya, sterlin 6.45 liraya yükseldi.

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Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’te sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasından sonra, dolar 4.91 liraya kadar tırmandı; euro 5.77 liraya, sterlin 6.45 liraya yükseldi. Murat Çetinkaya (Başkan), Ömer Duman, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş’ın katıldığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır. Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

ENFLASYON VURGUSU

“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Ali - seçimden sonra dolarda düşecekti. faizlerde düşecekti.

ne diyeyim bu ülkenin vatandaşları herşeyi hakediyor. Avrupa bizi kıskanıyor. verin mehteri.

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 16:18
01

Dr Ersoy Kandemir - Tövbe tövbe

Yanıtla . 0Beğen 24 Temmuz 14:58

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