Turkcell’den KOBİ’lere kurumsal destek

Turkcell, kurumların dijitalleşme süreçlerinin her aşamasında yanlarında olmak amacıyla kurumsal ürün ve servis dünyasını yepyeni bir vizyonla yeniledi. Turkcell’in yeni kurumsal dünyasında, kurumların ihtiyaçlarına özel sektörel terzi işi dijital çözümler sunuluyor. Dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin ihtiyaçlarını kendilerinden dinleyen Turkcell, kurumlara özel sektörel çözümlerini ‘Yükselen İş Teknolojileri’ başlığıyla şirketlerle buluşturuyor.

KOCAELİ’DE DE DESTEK VAR

Şirketlerin ihtiyacı olan başta NB/IOT olmak üzere siber güvenlik, yapay zekâ, bulut, veri merkezi, araç ve filo hizmetleri gibi geniş yelpazede birçok dijital çözüm yer alıyor. Bu sayede şirketlerin hızla dijitalleşerek rekabetin gerisinde kalmaması için tüm ihtiyaçları tek elden karşılanıyor. “İşte Destek İşte Turkcell” başlığıyla şirketlere sunulan dijital çözümler kapsamında, Kocaeli’de de kendi işini yapan girişimcilere de işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek verilecek.

E-MUHASEBE AVANTAJI

Bu desteklerin ilki ise küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlara tek pakette geliyor. Kendi işini yapanların işlerini dijital hale getirecek kampanyada, herhangi bir kotası olmayan limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor.

12 GB HEDİYE GELİYOR

Yeni paket mobil çalışma ortamlarını da destekliyor. Paketi alanların Turkcell cep telefonlarına her ay 2 GB olmak üzere toplamda 24 GB internet yükleniyor. Sabit numarasını Turkcell’e taşıyanlara ise ‘İşin Cebinde Çalsın’ aboneliği ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede iş yerinde olmadıkları zaman sabit numaralarını mobil telefonlarından cevaplayabiliyorlar. Paket içerisinde kendi işini yapanların yakınları da unutulmadı. Her bir yakın da Turkcell’den her ay 1 GB olmak üzere toplam 12 GB internet kazanıyor.

“BİNLERCE KOBİ’Yİ DİNLEDİK”

“İşte Destek İşte Turkcell” kapsamında ilk olarak ‘Kendi İşini Yapanlara’ özel paket tasarladıklarının altını çizen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şöyle konuştu: “Paketimizde işlerini kesintisiz yapmaları için limitleri ve sınırları kaldıran fiber internetin yanı sıra mobil data ve dijital ortamda hesaplarını tutabilecekler e-muhasebe çözümümüz yer alıyor. Aileleri de unutmadık yeni paketimizde onlara da mobil internet veriyoruz. Yeni paketimizin sağladıkları sadece kendilerinin değil, ailelerinin de dijital dünyayla daha fazla yakınlaşmasını sağlayacak.”