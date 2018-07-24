M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik yürütülmekte olan FIRAT-M60T Projesi kapsamında bir yıldan az bir sürede proje kapsamındaki çok sayıda M60T tankının modernizasyonu tamamlandı. ASELSAN tarafından yürütülen çalışma sonucunda dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi.
Bugün 14:29 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:31 TSİ )
ASELSAN, tankların yeteneklerini geliştirdi
ASELSAN, tankların yeteneklerini geliştirdi.
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Bugün 14:29 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz