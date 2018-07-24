ASELSAN, tankların yeteneklerini geliştirdi.

M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik yürütülmekte olan FIRAT-M60T Projesi kapsamında bir yıldan az bir sürede proje kapsamındaki çok sayıda M60T tankının modernizasyonu tamamlandı. ASELSAN tarafından yürütülen çalışma sonucunda dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edildi.