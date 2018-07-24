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Bugün 14:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:31 TSİ )

LPG ithalatı arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona yükseldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 2018 Mayıs ayı LPG Piyasası Raporu’na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ve Norveç oldu. Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona ulaştı.

Bugün 14:30 TSİ - Ekonomi

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