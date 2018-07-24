LPG ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), 2018 Mayıs ayı LPG Piyasası Raporu’na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ve Norveç oldu. Türkiye'nin LPG ithalatı mayısta 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 9,79 artışla 304 bin 108 tona ulaştı.