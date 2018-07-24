Yeşil mercimeğe TMO talip oldu

Alım fiyatını ton başına 3 bin lira olarak belirlenirken prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği için de 990 lira ödeme yapılacak.
BAKAN’DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli Pakdemirli alımların bugünden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, yeşil mercimek üretiminin geçen seneye göre yüzde 27 civarında bir artışla 38 bin ton olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz