ADD’den ortak Lozan anması

Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri tarafından Lozan Barış Antlaşmasının 95.yıl dönümü ortaklaşa düzenlenen anma programı ile anıldı. İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtında düzenlenen anma programında konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “1.Dünya savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun son kalesi olan Anadolu Yarımadası’nın da işgale uğraması ve ardından Ağustos 1920’de Sevr antlaşmasının dayatılmasıyla teslimiyetin, yok oluşun, köleliğin, vatansızlığın ve ihanetin iç içe geçtiği bir süreç yaşanmıştır” dedi.

Lozan son kanıtıdır

Kavaz, “Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri bu yok oluş belgesinin altına imza attıklarında, son sözü Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün söyleyeceğini hesaba katmamışlardı. Ulusumuz tarihinin hiçbir döneminde ne tutsak alınmıştır, ne sömürge olmuştur, ne de vatansız kalmıştır. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan antlaşması bu gerçeğin en son kanıtıdır. Emperyalizm ve içimizdeki işbirlikçilerinin aldığı yenilgi ve travmalar öylesine büyük, öylesine ağırdır ki bugün dahi unutamamışlardır. Türklüğe, Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyetine olan düşmanlıkları bundandır” dedi.

Belleğimize kazıdık

Kavaz, “Tarihte, destan neymiş, nasıl yazılırmış bilmek ve görmek isteyenler Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılmış olan antiemperyalist kurtuluş savaşımızı iyi okumaları ve iyi bilmeleri gerekir. Bu öylesine bir destan ve zaferdir ki, tüm ezilen ve sömürgeleştirilen ulusların da rehberi, umudu ve kılavuzu olmuştur. Bilinmelidir ki Lozan’ın kazanımlarını korumak, laik demokratik düzeni devam ettirmek, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatabilmek, Atatürkçü, devrimci, bilinçli, yürekli ve aydın bir gençlikle mümkündür. Atatürkçüler olarak bunu belleğimize kazıdık dedi.

Sahip çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın

Kavaz, “Lozan’ın 95. Yılında Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedefler ve koyduğu ilkeler doğrultusunda Lozan antlaşmasının tüm kazanımlarına namus ve şerefimize sahip çıktığımız gibi sahip çıkacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü ve bu destanı yazan tüm kahramanlarımızın önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliriz” dedi.