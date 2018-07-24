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Gakkoşlar şölene renk kattı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na bu yıl ikinci kez katılan Elazığlılar Derneği, yöresel folklor gösterileri ve türküleriyle şölene renk kattı.

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Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı Elazığlılarla devam etti Kocaeli’nin  dört bir yanından Darıca’ya akın eden Elazığlılar, sahili tamamen doldururken, gecenin açılış konuşmasını yapan Elazığlılar Dernek Başkanı Eyüp Tekin, katılımcılara teşekkür etti. Tekin, “ Bu yıl ikinci kez katıldığımız etkinliklerde Elazığ ilimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Bu gecelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dernek olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz, gecemize hoş geldiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasını Elazığ ilinin yöresel kıyafetleriyle yaparken, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında Elazığ ilinin güzelliklerine değindi.

GAKKOŞLAR DİYARI

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Başkan Karabacak,  “Gakkoşlar diyarının güzel insanları, hoş geldiniz sefalar getirdiniz, gecemiz hayırlı olsun. Yiğit, mert, delikanlı gözü pek Gakkoşların şehri Elazığdayız bu akşam. “Gönül vermedikçe gönül bulamazsın” der Mevlana Hazretleri. Bizlerde gönlümüzü verdik sizlere. Ülkemizin  bütün güzel insanları burada. 4000 yıllık geçmişi ve zamana direnen Harput Kalesi ile Elazığ’dayız bu akşam. Ulu Camisi, mavinin ve yeşilin bin bir tonu ile Hazar Gölü, Keban Barajı ve Çırçır Şelalesi ve Elazığ Kapalı Çarşısı ile Elazığ’a selam olsun. Mansur Baba Türbesi ve Sorin Şelalesi ile Elaziz’deyiz bu akşam. Çayda Çıra’yıda unutmuyoruz Elazığ demişken.

“FETHİ SEKİN’İ UNUTMADIK”

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Vatanı uğruna canını veren Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin’i de unutmuyoruz, Elazığ deyince. Ruhu şad olsun diyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel etkinliklerini sergilediğimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaştığımız bu güzel akşamlara katılan tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, biz Hep Birlikte Türkiye’yiz, biriz ve beraberiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

YÖRESEL FOLKLOR OYUNLARI

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Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına bu yıl ikinci kez katılan Elazığlılar yöresel folklor oyunlarıyla şölenlere renk katarken, Süleyman Tuğrul, Orhan Ayhan, Mehmet Demirbaş ve Ömer Çapal ile adeta müzik ziyafeti verdiler. Gecede sahne alan ünlü Tiyatrocu ve oyuncu Abdullah Şekeroğlu ise sergilediği Elazığ yöresine has şivesi ve esprileriyle geceye katılanları kırdı geçirdi.

Bugün 14:40 TSİ - Gündem

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