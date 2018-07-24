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Motofest festivali Seyrek’te yapıldı

Kandıra hafta sonunda önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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Seyrek’te yapılan Motofest Festivali binlerce motorsiklet  severini  bir araya getirdi. Festival alanını ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Türkiye’nin dört bir yanından ilçemize gelen motor severleri ağırladık. Kandıra’mızın tanınmasına büyük olanak sağlayan, turizm açısından zenginlik katan etkinlikleri destekliyoruz dedi. Ünül, bu tür etkinliklerin ilçe turizmine katkı sağladığını, Kandıra’nın tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

EĞLENCELİ AKTİVİTE

Festival boyunca gündüzleri yarışmalar, turnuvalar, geziler, eğlenceli aktiviteler ve motosiklet  gösterilerinin yapıldığı Motofest Festivali, yurt içi ve yurt dışından festival alanına gelmeye başlayan çok sayıda motosiklet tutkununu misafir etti.

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