Motofest festivali Seyrek’te yapıldı

Seyrek’te yapılan Motofest Festivali binlerce motorsiklet severini bir araya getirdi. Festival alanını ziyaret eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Türkiye’nin dört bir yanından ilçemize gelen motor severleri ağırladık. Kandıra’mızın tanınmasına büyük olanak sağlayan, turizm açısından zenginlik katan etkinlikleri destekliyoruz dedi. Ünül, bu tür etkinliklerin ilçe turizmine katkı sağladığını, Kandıra’nın tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

EĞLENCELİ AKTİVİTE

Festival boyunca gündüzleri yarışmalar, turnuvalar, geziler, eğlenceli aktiviteler ve motosiklet gösterilerinin yapıldığı Motofest Festivali, yurt içi ve yurt dışından festival alanına gelmeye başlayan çok sayıda motosiklet tutkununu misafir etti.