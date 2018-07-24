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Dilovası İmam Şafii Konağı hizmete girdi

Dilovası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mimar Sinan Mahallesi imam Şafii Semt Konağı vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Semt konağıyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı İsmail Toltar, “Gerçek mahalle kültürünün ve ruhunun yaygınlaşması amacıyla başlatılan 'Semt Konağı' projelerinden devamı olarak Mimar Sinan Mahallesi İmam Şafii Semt Konağını tamamlayıp açılışa hazır hale getirdik'' dedi.

KAYNAŞMA-DAYANIŞMA

Semt Konakları sayesinde insanlar arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı, nezih mahalle kültürünü yaymayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Toltar, "Semt konakları mahallenin birlik, beraberlik ve kardeşlik merkezi olacak. Komşuluk ilişkilerini çok daha sağlam temellere oturtacak. Eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok faaliyette mahalle halkına hizmet verecek" şeklinde konuştu.

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