CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Önümüzdeki süreçte değişiklikler olacaktır. Değişim olacak, bundan kimse endişe duymasın. Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Değişim olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” cevabını verdi.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:04 TSİ )
Kemal Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Değişim olacaktır" dedi.
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Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz