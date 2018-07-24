Dün Başiskele Kullar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yolu gören güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler...
Bugün 14:59 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:33 TSİ )
2 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kaydedildi
Dün Başiskele Kullar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yolu gören güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi....
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Bugün 14:59 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz