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Bugün 15:09 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:10 TSİ )

Ünlü, İYİ Parti hakkında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay da yeniden aday olmayacağını söylemesi hakkında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP’de kurultay istiyorlardı işte şimdi kendileri bol bol kurultay yapsınlar. Malum parti gün yüzü göremeyecektir” dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasına 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlayarak başladı. Aydın Ünlü sözlerinin devamında, “AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy il başkanı olarak atandı. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu. Derince’de yapılması planlanan Millet Bahçesi konusunda da açıklamalarda bulunan Ünlü, “Bu kararı doğru buluyoruz. Takipçisi olacağız” dedi. Teşkilat çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “2 Ağustos’ta ilçe başkanlarımızla uzun bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Analizler yapılacak. Bu toplantıdan sonra 17 Eylül itibariyle yerel seçime kitleneceğiz. Belediye başkanı aday adayları üzerinde çalışmalar yapılacak. Renkli isimler de aday profilimizde görülecektir” ifadelerini kullandı.

BU YAŞADIKLARI DAHA İYİ GÜNLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay da yeniden aday olup olmaması yönündeki soruya yanıt veren Aydın Ünlü, “Liderimizin bir bildiği vardır. Kurduğunuz partiden neden 6 ay sonra kaçıyorsunuz. MHP’de kurultay istiyorlardı. İşte şimdi kendileri bol bol kurultay yapsınlar. Malum parti gün yüzü göremeyecektir. Bu yaşadıkları onların daha iyi günleridir” sözlerini kullandı.

ONLARI PARALARI, OTELLERİ KURTARAMAYACAKTIR

Ünlü sözlerinin sonunda, “Suflelerle basın açıklaması yapanlar vatandaşa nasıl hizmet edecek. Sırf gündeme gelmek adına siyaset yapanların önümüzdeki günlerde yaşayacaklarını herkes görecektir. Bu tip isimler özellikle ülkücü hareketin helallik vermediklerinin iki yakası ömrü billah bir araya gelmez. Onları paraları, otelleri kurtaramayacaktır. Benim bildiğim devlet bunları kendine yapanlara bedelini en ağır şekilde ödetir” diye konuştu.

Bugün 15:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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