Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erhan Deniz idaresindeki 41 NR 090 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, İzmit Halkevi mevkisinde önünde seyir halinde olan Ahmet Çobanoğlu idaresindeki 31 KMS 36 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meşrubatlar yola savrulurken araçtaki 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyonetteki Yunus Çoban’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

D-100 karayolu 1 saat ulaşıma kapandı

Kazada yaralanan sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Ahmet Yüksel, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yunus Çoban’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.