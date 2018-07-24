Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erhan Deniz idaresindeki 41 NR 090 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, İzmit Halkevi mevkisinde önünde seyir halinde olan Ahmet Çobanoğlu idaresindeki 31 KMS 36 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meşrubatlar yola savrulurken araçtaki 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyonetteki Yunus Çoban’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
D-100 karayolu 1 saat ulaşıma kapandı
Kazada yaralanan sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Ahmet Yüksel, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yunus Çoban’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorumlar
(3 )
Çerkez - Kısa bir süre öncesine kadar ağır vasıtaların bu yolu kullanmalarına izin verilmiyor tem e yönlendiriliyorlardı...ama artık her saat iki seritli yolda tır ve dorseli araçlar cirit atıyor... trafik denetleme sube ve valilik uyuyormu...
Yaktug - ÖNCELİKLE YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN VEFAT EDENEDE ALLAHU TEALA RAHMET EYLESİN .FAKAY KACINILMAZ GERCEK kocaeli denetimsiz artist trafikçiler anca persembe pazarı alanından araç çekeyimde hasılatı dogrultayım peşindeler,,HİÇBİRİ BU KAMYON TIRLARI GÖRMEZ İHBARDA BULUNURUZ BİRİ CEZA ALMAZ belediye baskanı sende uyuma bunun vebali sende sehirde tır ve kamyondan baska bir bok yok kural tanımayan makas atan şerefsişz çocukları aniden önünüzde duruyor nasılsa demir yığını bana birsey olmaz bilincinde polis nerede siyah gözlüklü artistlerimiz
Vatandaş - o saatte kamyonların ve tırların şehir içinde ne işi var. denetleyen ler neredeler. trafiği kont. eden polisler. şehir içinde köşe başlarında güneş gözlüklerini takıp piyasa yapma peşindeler. aldıkları maaşları hak edip etmediklerini bence sorgulamaları lazım
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