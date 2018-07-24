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Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İzmit D-100 karayolu Halkevi mevkisinde meşrubat yüklü kamyonetin, önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı.

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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erhan Deniz idaresindeki 41 NR 090 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, İzmit Halkevi mevkisinde önünde seyir halinde olan Ahmet Çobanoğlu idaresindeki 31 KMS 36 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meşrubatlar yola savrulurken araçtaki 3 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kamyonetteki Yunus Çoban’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

D-100 karayolu 1 saat ulaşıma kapandı

Kazada yaralanan sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Ahmet Yüksel, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yunus Çoban’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 15:12 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Çerkez - Kısa bir süre öncesine kadar ağır vasıtaların bu yolu kullanmalarına izin verilmiyor tem e yönlendiriliyorlardı...ama artık her saat iki seritli yolda tır ve dorseli araçlar cirit atıyor... trafik denetleme sube ve valilik uyuyormu...

Yanıtla . 2Beğen 24 Temmuz 17:02
02

Yaktug - ÖNCELİKLE YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN VEFAT EDENEDE ALLAHU TEALA RAHMET EYLESİN .FAKAY KACINILMAZ GERCEK kocaeli denetimsiz artist trafikçiler anca persembe pazarı alanından araç çekeyimde hasılatı dogrultayım peşindeler,,HİÇBİRİ BU KAMYON TIRLARI GÖRMEZ İHBARDA BULUNURUZ BİRİ CEZA ALMAZ belediye baskanı sende uyuma bunun vebali sende sehirde tır ve kamyondan baska bir bok yok kural tanımayan makas atan şerefsişz çocukları aniden önünüzde duruyor nasılsa demir yığını bana birsey olmaz bilincinde polis nerede siyah gözlüklü artistlerimiz

Yanıtla . 2Beğen 24 Temmuz 16:59
01

Vatandaş - o saatte kamyonların ve tırların şehir içinde ne işi var. denetleyen ler neredeler. trafiği kont. eden polisler. şehir içinde köşe başlarında güneş gözlüklerini takıp piyasa yapma peşindeler. aldıkları maaşları hak edip etmediklerini bence sorgulamaları lazım

Yanıtla . 1Beğen 24 Temmuz 16:16
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