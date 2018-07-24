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Derince’ye modern kapalı pazar yeri

Derince Seyyar Pazarcılar Odası’nı ağırlayan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Yenikent Mahallemizde inşası devam eden Kapalı Pazar projemiz çeşitli sosyal alanlarıyla halkımıza en güzel şekilde hizmet verecek” dedi.

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Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, önceki gün Derince Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Selahattin Gül ve yönetimini konuk etti. Oda yönetimi ile istişarede bulunan Başkan Bulut, Yenikent Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden Kapalı Pazar projesinin çağın gereklerine uygun olarak inşa edildiğini belirtti.

HALK PAZARI

Yenikent Mahallesi’nde kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Kapalı Pazar projesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Bulut, “Çok amaçlı olarak inşa ettiğimiz Kapalı Pazar projemiz içerisinde yer alacak halk pazarı ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Haftanın 6 günü ise otopark olarak kullanılacak projemiz üst katlarında yer alacak çeşitli sosyal alanlarıyla halkımıza en güzel şekilde hizmet verecek.” dedi.

DÜĞÜN SALONU

 Eski usul pazar geleneğini şehir ve yaşam standartlarına uygu hale getirecek Kapalı Pazar projesi, bünyesinde işyerleri, kütüphane, sivil toplum merkezi, emekli evi, öğretmen odası, oyun alanları, düğün ve nikah salonları gibi birbirinden farklı donanımlara sahip alanlar barındırıyor.

Bugün 15:30 TSİ - Gündem

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