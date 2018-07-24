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Kokpit Havacılık Lisesi Başkan’ı ziyaret etti

Başiskele Özel Kokpit Havacılık Lisesi (Sivil Havacılık ve Yazılım) Kurucu Müdürü Fatih Durmuş, Başkan Karaosmanoğlu’nu ziyaret ederek okul hakkında bilgi verdi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Özel Kokpit Havacılık Lisesi (Sivil Havacılık ve Yazılım) Kurucu Müdürü Fatih Durmuş ve heyetini makamında kabul etti. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibariyle anasınıfından liseye kadar hizmet vereceklerini ifade eden Kurucu Müdür Fatih Durmuş, “Kocaeli Kokpit Koleji bünyesinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi olarak faaliyet gösterecek olan kurumlarımızın yanı sıra Sivil Havacılık Programları, Bilişim Teknolojileri Programlarının bulunduğu Kocaeli'nin ilk Özel Havacılık ve Yazılım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevcuttur” bilgisini Başkan Karaosmanoğlu’na verdi.

İNSAN KAYNAĞI

Amaçlarının her geçen gün büyüyen ve dünyada adı duyulur hale gelen Türk havacılık ve bilişim teknoloji firmalarına ve bu sektörün önde gelen uluslararası firmalarına dönük donanımlı insan kaynağını sağlamak olduğunu da belirten Durmuş, “Kocaeli'den eğitimli ve havacılığa gönülden hizmet verecek insan kaynağının yetişmesine öncülük etmek ve bu sektöre değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

BÜYÜK SORUMLULUK

Uğur Temel ve Arkın Sevukten tarafından kurulan Özel Kokpit Havacılık Lisesi’nin Kocaeli’de faaliyet gösterecek olmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Ülke olarak sahip olduğumuz insan kaynağımızı doğru değerlendirdiğimizde güçlü ve büyük Türkiye için kurduğumuz hedeflere çok rahat ulaşabiliriz. Bunun için devlet veya özel okulların bu hedefte büyük sorumlulukları var” dedi.

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