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Savdes-Sen’den yeni anlaşma

Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Kocaeli Bölge Şube Başkanlığı, üyelerinin amaçlarına hizmet etmeye devam ediyor.

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Savdes-Sen Kocaeli Bölge Şube Başkanlığı, önceki günlerde önemli bir indirim anlaşmasına imza attı. Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, Başkan Vekili Nail Dere ve Başkan Yardımcısı Rahmi Yıldırım, Conax Su Arıtma Cihazları Bölge Bayii’yle anlaşma sağladı.  Sendika üyelerine uygulanacak indirim ölçeğinde karar kılan taraflar, karşılıklı imzaları attı.

UYGUN ALIŞVERİŞ

Savdes-Sen Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bölgemizde bulunan bütün kurumsal ve yerel işletmeler ile indirim anlaşmaları yapılarak üyelerimize sosyal, ekonomik ve özlük haklarını iyileştirme yanında uygun alışverişin önünü açmak için indirim anlaşmaları yapmak gerekiyor” dedi.

SU ARITMA SİSTEMİ

Conax Su Arıtma Cihazları Bölge Bayii yetkilisi Emel Yavaş ise kurum hakkında bilgi vererek, “Geniş ürün yelpazemizde istenilen özelliklerde birçok model bulunmaktadır, böylelikle optimum performansı optimum fiyata ede etmenizi kolaylaştıracak olan su arıtma sistemlerinden işinize en çok yarayacak olanını seçer ve ekonomik olarak ta rahat etmiş olursunuz” dedi.

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