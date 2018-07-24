Rıza Altıntaş: Bu arma uğruna savaşacağım

Geçen sezon Tepeköy Defnespor’dan Kocaelispor seçmelerine katılan ve alt yapıya seçilen 2000 doğumlu forvet Rıza Altıntaş, iyi bir sezon geçirdi. Yeni sezon öncesi A takıma davet edildiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten genç golcü şu düşüncelere yer verdi: Kocaelispor forması ve arması için sahaya elimizden her şeyi sahaya yansıtıyoruz. Mükemmel bir taraftarımız var bu taraftar önünde oynamak çok güzel bir duygu olacak.

ABİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Allah nasip ederse ben de taraftarımız önünde forma giymek, gol atmak istiyorum. Çok güzel bir aile ortamına sahibiz. Abilerimiz bize en iyi şekilde destek oluyor. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Ben de dahil alt yapıdan gelen tüm arkadaşlarım kadroda yer almak için elinden geleni yapıyor. Umarım kamp kadrosuna dahil olurum. Önümüzde 1 hafta var. Alt yapıdaki tüm futbolcular olarak bu arma uğruna savaşmak istiyoruz.