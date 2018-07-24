Emre Dirik, şeytanın bacağını kırdı!

4 yıldır kürsünün kıyısından dönen, birçok şampiyonluğu ve dereceği son anlarda kaçıran Dirik sonunda şeytanın bacağını kırdı.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kastamonu Valiliği, Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Azdavay Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. Ayak yarışları yapıldı. Kartepe Motor Sporları adına yarışan ilimizin başarılı endurocularından Emre Dirik kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarının sahibi oldu. Hobi sınıfında İstanbul Sarıyer’den Zacharia Millward birinci, (BETA), Ali Çıragöz de üçüncü oldu.

PROTOKOL TAM KADRO

Suğla Yaylası'ndaki Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Akbıyık, Türkiye Motosiklet Federasyonu Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

BİLGİ: ENDURO NE DEMEK?

Enduro: İngilizcede “Endurance” yani “Dayanıklılık” anlamına gelir. Motosiklet – arazi sporu için kullanılan uluslararası bir terimdir. Enduro sporunda başarı hıza değil, motosikletin ve sürücünün dayanıklılığına, dikkatine, koordinasyonuna, güvenirliğine ve kabiliyetine bağlıdır. Enduro sporcuları üst bedenlerini her daim diri ve kuvvetli tutmalıdır.