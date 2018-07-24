Deniz Elazığ’a Ebru Ankara’ya

Geride bıraktığımız sezon İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli katkıları bulunan Deniz Üstün ve Ebru Torun, İzmit ekibine veda etti. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayan Deniz Üstün Elazığ’a, 1 ve 2 pozisyonlarında oynayan Ebru Torun da Ankara Çankaya Üniversitesi’ne transfer oldu.

Deniz Kolgu