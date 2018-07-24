Geride bıraktığımız sezon İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli katkıları bulunan Deniz Üstün ve Ebru Torun, İzmit ekibine veda etti. 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayan Deniz Üstün Elazığ’a, 1 ve 2 pozisyonlarında oynayan Ebru Torun da Ankara Çankaya Üniversitesi’ne transfer oldu.
Bugün 15:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
Deniz Elazığ’a Ebru Ankara’ya
Geride bıraktığımız sezon İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının Süper Lig’e çıkmasında önemli katkıları bulunan Deniz Üstün ve Ebru Torun, İzmit ekibine veda etti.
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Bugün 15:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz