Olimpik Milli tenisçimiz Betina Tokaç, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen 16 Yaş Ferdi Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemiz başarı ile temsil etti. 3. tura kadar yükselen Gebze Tenis Kulübü sporcusu Betina’nın alt yaş şampiyonalarında Avrupa dereceleri de bulunuyor.
Bugün 15:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
Betina ile gururlandık
Olimpik Milli tenisçimiz Betina Tokaç, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen 16 Yaş Ferdi Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemiz başarı ile temsil etti.
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Bugün 15:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz