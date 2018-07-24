Betina ile gururlandık

Olimpik Milli tenisçimiz Betina Tokaç, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen 16 Yaş Ferdi Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemiz başarı ile temsil etti. 3. tura kadar yükselen Gebze Tenis Kulübü sporcusu Betina’nın alt yaş şampiyonalarında Avrupa dereceleri de bulunuyor.