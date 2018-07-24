Erzurum Çatlılar piknikte buluştu

Kocaeli Erzurum Çat Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma Pikniği' önceki gün yapıldı. İlimtepe Mesire Alanı'nda düzenlenen pikniğe, dernek üyeleri, Erzurum nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, iş adamları, sanayiciler, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HERKES EĞLENDİ

Erzurum yöresine ait sanatçıların sahne aldığı pikniğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da katıldı. Dernek Başkanı Selami Laçin yaptığı konuşmada, gelen vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan program, günün geç saatine kadar devam etti. Programa katılanlar, dernek üyeleri, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.