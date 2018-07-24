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Baran, Körfezlilerin mutluluklara ortak oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu da yoğun mesaideydi. Gençlerin mutlu anlarına ortak olan Başkan Baran, kimi çiftin nikahını kıydı, kiminin düğününe katılarak mutluluklar diledi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu Körfezlilerin mutlu anlarına ortak oldu. Başkan Baran, ilk olarak AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın da şahitlik ettiği Abdullah ve Serap’ın nikahlarını kıydı. Çifte nikah cüzdanlarını Işık takdim ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç çocuk sözlerini hatırlattı. Başkan Baran da çifte Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.

YEĞENİNİN NİŞANINA KATILDI

Başkan Baran daha sonra Körfez Belediyesi çalışanı Mehmet Ogan'ın oğlu İsmet Eren'in sünnet cemiyetine katıldı. Akşam ise yeğeni Şeyma’nın nişan yüzüklerini kesen Başkan İsmail Baran, çifte mutluluklar dileyerek, ‘Allah tamamına erdirsin’ temennisinde bulundu. Başkan Baran program dâhilinde gün içerisinde diğer sünnet törenlerine de katılım sağladı.

ÖNCE SÜNNET SONRA DÜĞÜN

Başkan Baran pazar günü Körfez Belediyesi Meclis üyesi Fadıl Durmaz'ın torunları; Zabıta personeli Ferit Durmaz'ın da oğulları Talha ve Bilal'in sünnet cemiyetine de katıldı. Talha ve Bilal ile yakından ilgilenen Başkan Baran, daha sonra da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Harun ve Dilan'ın düğününe katılarak çifte mutluluklar diledi.

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