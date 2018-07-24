Atatürk’ün Karamürsel’e gelişi törenle kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 85. yıl dönümü ilçede düzenlenen törenle kutlandı. Gerçekleşen törene ilçe protokolü de büyük ilgi gösterdi. Törende programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.

PROTOKOL DE KATILDI

Törene; Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, belediye başkan vekili Ali Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“PİRALİ’DE KAHVE İÇTİ”

Törende günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı ise Karamürsel Belediyesi’nden Mesut Çetinkaya yaptı. 85 yıl önce Atatürk’ü karşılamanın gururunu yaşayan Karamürsellilerin bugün de aynı duygular içinde olduklarını belirten Çetinkaya, “Atatürk, 24 Temmuz 1933 tarihinde deniz yolu ile ilçemize teşrif ettiler. İlçemiz tarihinde önemli bir yer tutan bu ziyaretin gerçekleştiği bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan halkı selamlayarak belediye binamızı şereflendirmişlerdir. Atatürk, Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine sunulan kahveyi içerken, aynı zamanda da Karamürsel halkı ile sohbet etmiştir” dedi.

ATA7NIN GELİŞİ CANLANDIRILDI

Çetinkaya’nın konuşmasının ardından ADD Karamürsel Şube yönetimi tarafından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e Acar isimli motoru ve deniz yolu ile gelişinin canlandırılması yapıldı.