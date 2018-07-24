Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, İsrail meclisi tarafından kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devleti’ kanununa karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın acilen toplanması çağrısında bulundu. Yapılan uygulamanın “Büyük İsrail” hayalini içinde barındırdığını dile getiren Yıldız açıklamasında artık İsrail’e karşı kınamanın ötesinde uygulamalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

“YAPTIRIM UYGULAYIN”

İsrail’e karşı ekonomik, askeri ve siyasi yaptırımların bir an önce devreye sokulması gerektiğinin altını çizen Yıldız, bu konuda da en büyük sorumluluğun İslam dünyası yöneticilerine ait olduğunu vurguladı. Yıldız, “İsrail meclisinin ‘Yahudi Ulus Devleti’ kanunu girişimini şiddetle telin ediyoruz. Bu tahrip ve tahrike yönelik çabaların ne uluslararası hukukta nede tarihin vicdanında hiç bir karşılığının olmadığını vurguluyoruz” dedi.

“KUDÜS VE FİLİSTİN BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ŞEREFİDİR”

İslam dünyasının bu tür oldubittilere izin vermemek için harekete geçmesi gerektiğini belirten Yıldız, “Kudüs ve Filistin bütün Müslümanların izzet ve şerefidir. Bu konuda da en büyük sorumluluk İslam dünyası yöneticilerine aittir. Bölgede kurulduğu günden bu yana ‘Büyük İsrail’ devleti hedefi ile çalışan İsrail ne yazık ki, coğrafyamızdaki kargaşadan istifade ederek her geçen gün karanlık hedefine ulaşma çalışması içindedir. Söz konusu kanun ile Filistin’de yaşayan Arap nüfusun dili ve dini hiçe sayılıyor. Bununda ötesinde Kudüs, İsrail’in başkenti ilan ediliyor” dedi.

“KUDÜS İSLAM ŞEHRİDİR”

Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Yıldız, şöyle konuştu: “Kudüs bir İslam şehridir ve öyle kalmaya devam edecektir. Büyük İsrail hayali kuranlar bilsinler ki şartlar ne olursa olsun buna izin vermemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Alınan bu karara karşı İslam ülkeleri olarak bir an önce İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında toplanıp önlem planı ortaya konulmalıdır.”