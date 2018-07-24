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Bugün 16:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:19 TSİ )

Emekliler refahtan pay istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Ali Osman Kılıç, ekonomik büyümenin toplum üzerindeki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Gelir dağılımı ile ilgili nüfus gruplarına bakıldığında, alt gruplarda yer alan yüzde 20’lik kesimin durumlarında önemli bir iyileştirme görülmediğini dile getiren Kılıç, en yüksek gelire sahip yüzde 1 nüfusun da milli gelirden yüzde 23 pay almasının, gelir dağılımındaki uçurumu gösterdiğini dile getirdi.

“KADIN İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLMELİ”

En yüksek gelire sahip olan yüzde 20 nüfus grubu, milli gelirden yüzde 47,2 pay aldığını kaydeden Kılıç, “Kadın ve erkek istihdamda dengenin sağlanması için kadın istihdamın teşvik edilmesi gerekiyor. Bu dağılımın iyileştirilmesi için istihdam, ücret, vergi ve sosyal güvenlik haklarının etkin yöneltilmesi gerekiyor. 2017 yılı istatistiklerine göre işgücüne katılma oranı yüzde 52.8 olarak açıklandı. Üyesi olmayı hedeflediğimiz AB ülkeleri ortalamalarına göre 15 puan daha az bir işgücüne sahibiz. Kadın ve erkek istihdamda dengenin sağlanması için kadın istihdamın teşvik edilmesi gerekiyor” dedi.

“EMEKLİLER PAY İSTİYOR”

Büyümeye rağmen, ücretliler ve emeklilerin refahtan pay alamadığını kaydeden Başkan Kılıç, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Enflasyona endeksli zamların koruma yönü zayıf kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan tüketici fiyat artışları emeklilerin harcamalarını temsil etmede yetersiz kaldığından, satın alma gücü de zayıflamıştır. Genel enflasyon yanında, ücretliler geçinme endeksi ayrı bir enflasyon sepeti üzerinden hesaplanmalıdır. Emeklilerin aldığı pay sınırlandırılmıştır. Yapılacak düzenleme ile emeklilere refahtan pay verilmelidir.”

Bugün 16:17 TSİ - Ekonomi

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