İki gazi son yolcukluklarına uğurlandı

Tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Duman için 60 Evler Sahil Camisi'nde tören düzenlendi. Derince Yavuz Sultan Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk babası Duman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Surallar köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine, ilçe protokolü, Duman'ın ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Nuri Arslan

KOAH tanısıyla tedavi gördüğü Kocaeli'de özel bir hastanede vefat eden, Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nuri Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Derince Yenikent Mahallesi Didem Sokak'ta ikamet eden 4 çocuk babası Arslan, için Çınarlı Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Arslan, Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, gazinin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.