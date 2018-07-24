Öğretmen çifti kaza ayırdı!

İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Deniz Arda (42), eşi Körfez Anadolu Lisesi öğretmeni Canan Arda (39) ve iki çocuğuyla ile birlikte İzmir’in Menemen ilçesinde önceki gün trafik kazası geçirdi. Meydana gelen kazada Canan Arda ve iki çocuğu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ancak su kanalındaki araçta sıkışıp kalan Deniz Arda, kurtarıldıktan sonra hastanede yaşamını yitirdi.
AİLE ZİYARETİNE GİTMİŞLERDİ
18 yıldır öğretmenlik yapan ve uzun bir süredir Türkan Dereli ve Sinan Dereli okullarında öğretmenlik yapan Deniz Arda, eşinin memleketine gitmek için ailesiyle birlikte İzmir’e doğru yola çıktı. Menemen ilçesinde aracı kontrolden çıktı ve bir su kanalına yuvarlandı. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan Deniz Arda, sıkıştığı araçtan çıkartıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslen Edirneli olan öğretmen Deniz Arda hayatını kaybetti. Derince 60 Evler’de ikamet eden Deniz Arda’nın cenazesi memleketi Edirne’de toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz