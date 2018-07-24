Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu

Yönetimi ve kiralaması JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde AVM müdürlüğü görevine Birol Mutlu getirildi. Sektörde yaklaşık 10 yıllık yönetici tecrübesi olan Mutlu, Konya Kentplaza, Adapazarı Serdivan AVM ve son olarak İstanbul Rings AVM’de genel müdürlük pozisyonlarında bulunmuştu. Gebze Center Alışveriş Merkezi’nde 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle AVM Müdürü olarak göreve başlayan Birol Mutlu, İşletme mezunu olup evli ve 2 çocuk babasıdır.